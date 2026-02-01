Ричмонд
На улицы Самары выпустили автопоезда для уборки снега

Самарцам напомнили, почему не стоит парковать машины вдоль обочин.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре выпустили спецтехнику для уборки снега с улиц. В том числе в городе можно увидеть и автопоезда, отметили в мэрии.

«Парковка личного транспорта вдоль проезжих частей небезопасна и затрудняет работу спецтехники», — прокомментировала пресс-служба городской администрации.

В связи с этим самарцев призвали быть внимательными и аккуратными на дорогах.

За сутки 31 января с улиц Самары вывезли более 3000 тонн снега.

А в ночь на 2 февраля на Самарскую область обрушится метель с сильным снегом и ветром, видимость снизится, на дорогах могут образоваться снежные заносы.