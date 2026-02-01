Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости предложил запустить в России государственную программу социальной аренды жилья.
«Ипотека не должна быть единственным ответом на жилищный вопрос. Практика показала, что ипотека, даже льготная — это, в первую очередь, инструмент обогащения банков. Жилищные проблемы людей тут явно не на первом месте. “Справедливая Россия” давно предлагает правительству: давайте мы в этом вопросе без банков-посредников обойдемся. Например, запустим госпрограмму социальной аренды», — сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что с 2014 года в Жилищном кодексе РФ есть норма о наемных домах социального использования.
«ДОМ.РФ строит такие дома, но их меньше сотни на всю страну. Надо расширять практику. Государство может само строить такие арендные дома. А может привлечь застройщиков, у которых 70% квартир не продается. Потому что даже при снижении спроса они продолжают задирать цены», — подчеркнул он.
Миронов добавил, что государство также может выкупать у застройщиков их пустующие квартиры без наценки, без «дикой маржи» и передавать их в социальную аренду нуждающимся — молодым, студенческим, многодетным семьям, бюджетникам, «всем, кто формально не считается малоимущим, но при этом не может позволить себе ипотеку».