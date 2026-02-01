Миронов предложил запустить госпрограмму социальной аренды жилья

«ДОМ.РФ строит такие дома, но их меньше сотни на всю страну. Надо расширять практику. Государство может само строить такие арендные дома. А может привлечь застройщиков, у которых 70% квартир не продается. Потому что даже при снижении спроса они продолжают задирать цены», — подчеркнул он.