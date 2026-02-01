В Роспотребнадзоре рассказали о тест-системе для диагностики оспы обезьян

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Разработанные Роспотребнадзором тест-системы для диагностики оспы обезьян позволяют выявлять вирус в кратчайшие сроки, сообщили журналистам в пресс-службе управления ведомства по Московской области.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
«Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки», — рассказали в пресс-службе.