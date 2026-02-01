Додон заявил о неизменности единства Молдавии и РПЦ

Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10−20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
«Поздравляю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с семнадцатой годовщиной интронизации и благодарю за пастырские труды во благо Русской Православной Церкви и верующих. Православная церковь Молдавии является неотъемлемой частью Русской Православной Церкви», — написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что связывает с Московским патриархатом сохранение духовных традиций и ценностей в стране.
«Уверен, что мы сохраним это единство, нашу православную веру, духовные традиции и ценности, невзирая ни на какие вызовы», — заключил Додон.
Патриарх Кирилл был избран предстоятелем Русской православной церкви на Поместном соборе в Москве 27 января 2009 года, его интронизация состоялась 1 февраля того же года в кафедральном соборе Христа Спасителя.