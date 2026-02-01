Русский драмтеатр Узбекистана снова открывает двери после двух лет ремонта

Первые спектакли после перерыва пройдут 7 и 8 февраля. Именно они откроют 91-й театральный сезон, который стартует с премьеры спектакля «С любимыми не расставайтесь» — символичного названия для театра, почти два года остававшегося в тишине.
Далее зрителей ждёт насыщенный премьерный блок. 13 февраля на сцене покажут ещё одну премьеру сезона — «Сказки Мельпомены». 14 февраля в афише значится «Мещанин во дворянстве», а 15 февраля состоится премьера спектакля «Беда от нежного сердца».
Во время ремонта официальных сообщений о сроках открытия было немного, и затянувшаяся пауза вызывала тревогу у постоянных зрителей. Теперь эти опасения позади: театр возвращается к работе и начинает новый сезон на обновлённой сцене. Билеты на спектакли уже доступны в кассе театра.
На этом фоне по-прежнему остаётся открытым вопрос о судьбе Молодёжного театра Узбекистана, который ушёл на ремонт ещё в январе 2022 года и до сих пор не возобновил полноценную работу на своей сцене. При этом труппа продолжает творческую деятельность: в данный момент идёт работа сразу над несколькими новыми постановками — «За закрытыми дверями», «Цилиндр» и «Бармалей».