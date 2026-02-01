Паром от Балтийска до косы запустили по временному расписанию — власти

На сегодняшний день запланирован дополнительный рейс в 17:00. На завтра в расписании значатся два выхода парома — в 9:00 и в 17:00. Окончательное решение по каждому рейсу будет приниматься с учётом погодных условий. «А по прогнозу мороз пока с нами», — добавил губернатор.