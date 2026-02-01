Гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках

Гендиректор гомельского предприятия «Фармация», сенатор Людмила Сапего объяснила разные цены на одни и те же лекарства в белорусских аптеках в эфире телеканала «РТР-Беларусь».
По ее словам, и в одной сети аптек могут действовать одновременно разные цены.
«Это может быть связано с какими-то программами лояльности, которые предоставляются для обеспечения доступности», — назвала один из факторов Сапего.
Второй момент — разный срок поставки тех или иных лекарств, говорит Людмила Сапего:
«Например, закупочная цена лекарства была одна, и так как в какой-то аптеке оборот больше, его раскупили быстрее. А на областной аптечный склад осуществлена поставка по новой цене, и аптека уже закупает лекарства по новой цене».
Также гендиректор «Фармации» ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.
