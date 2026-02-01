Ричмонд
В Башкирии до окончания подачи заявления на сдачу ЕГЭ остался один день

О дате напомнили в министерстве просвещения республики.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии до окончания подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году остался один день. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения региона.

По предоставленным данным, последним днем для подачи заявления является 2 февраля. В документе необходимо перечислить предметы, по которым планируется сдача.

Справки можно получить по телефонам горячей линии: 8 (347) 218−03−28, 8 (347) 218−03−81.

