В Башкирии до окончания подачи заявления на сдачу ЕГЭ остался один день

В Башкирии до окончания подачи заявлений на сдачу ЕГЭ в 2026 году остался один день. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения региона.
По предоставленным данным, последним днем для подачи заявления является 2 февраля. В документе необходимо перечислить предметы, по которым планируется сдача.
Справки можно получить по телефонам горячей линии: 8 (347) 218−03−28, 8 (347) 218−03−81.
