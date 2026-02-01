За прошедшую ночь в Ростове использовали 150 тонн противогололедных материалов

За прошедшую ночь в Ростове-на-Дону израсходовали около 150 тонн противогололедных материалов, их рассыпали как механическим способом, так и вручную. Об этом в своем телеграм-канале 1 февраля рассказал глава города Александр Скрябин.
— Сейчас на муниципальных территориях для обработки улиц задействовано 108 единиц техники и 450 уборщиков. Управляющие компании и ТСЖ должны принять меры на придомовых участках, — добавил Александр Скрябин.
Также глава города поручил районам усилить борьбу с сосульками на крышах и наледью.
— Расчистка территории от снега и льда входит в минимальный перечень работ по содержанию многоквартирных домов. К сожалению, эта работа многими УК выполняется неудовлетворительно. Поручил усилить претензионную работу в отношении управляющих компаний, не выполняющих свои обязанности, — сообщил Александр Скрябин.
Напомним, к вечеру 1 февраля в донской столице ожидается резкое похолодание, а завтра по региону обещают снегопады и метели. Дороги будут скользкими. В такую погоду лучше не подходить близко к деревьям и ЛЭП. Пешеходам нужно носить нескользящую обувь, а водителям рекомендуют не спешить на дорогах и строго соблюдать ПДД.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.