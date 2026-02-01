За прошедшую ночь в Ростове использовали 150 тонн противогололедных материалов

Напомним, к вечеру 1 февраля в донской столице ожидается резкое похолодание, а завтра по региону обещают снегопады и метели. Дороги будут скользкими. В такую погоду лучше не подходить близко к деревьям и ЛЭП. Пешеходам нужно носить нескользящую обувь, а водителям рекомендуют не спешить на дорогах и строго соблюдать ПДД.