Власти Минска сказали, чем засыпают стихийные горки

Заместитель главы Администрации Московского района Минска Павел Караневич отреагировал на просьбу жителей района устранить стихийные горки для катания на проспекте Газеты «Звязда». Об этом пишет агентство «Минск-Новости».
«Стихийные горки засыпаются грунтом. Такую работу проводят службы “Зеленстроя”, МЧС», — сказал Караневич.
По словам замглавы администрации, безопасно кататься на тюбингах в районе можно только в четырех точках. Это специальные площадки в парке имени Михаила Павлова, на улице Льва Сапеги (там, где она пересекается с улицей Янки Брыля у дома № 22), а также у дома № 18 в Слободском проезде и улице Степана Некрашевича, 6. Особенность данных мест в том, что на них отсутствуют создающие опасность препятствия, на некоторых есть ограждения, а зоны подъема и спуска разделены.
