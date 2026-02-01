Власти Минска сказали, чем засыпают стихийные горки

По словам замглавы администрации, безопасно кататься на тюбингах в районе можно только в четырех точках. Это специальные площадки в парке имени Михаила Павлова, на улице Льва Сапеги (там, где она пересекается с улицей Янки Брыля у дома № 22), а также у дома № 18 в Слободском проезде и улице Степана Некрашевича, 6. Особенность данных мест в том, что на них отсутствуют создающие опасность препятствия, на некоторых есть ограждения, а зоны подъема и спуска разделены.