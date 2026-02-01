Как жителям Молдовы узнать, законно ли удостоверение личности Румынии: Проверить правомерность документа можно за пару минут не выходя из дома — рассказываем, как

Вопрос, который волнует многих в Молдове: как узнать, действительно ли удостоверение личности Румынии.
Ведь уже более 100 000 жителей Республики Молдовы, остались без удостоверения личности Румынии в результате применения нового закона об учете населения соседней страны.
Отбирают документы при пересечении границы.
Чтобы эта мера не стала неожиданностью, можно проверить легитимность удостоверения личности на странице МВД Румынии hub.mai.gov.ro.
Надо зайти в раздел Verificare documente.
Потом надо выбрать тип документа, ввести номер удостоверения личности и CNP — личный идентификационный номер, который значится в документе.
Если документ уже не легитимный, использовать его нельзя, хотя гражданство Румынии сохранится.
