Екатерина Мизулина высказалась о «кунжуте» в школьных булочках в Ростове

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что «кунжут» в булочке из столовой лицея в Ростове-на-Дону, действительно, выглядит подозрительно, но проверка не выявила каких-либо нарушений.
— Не знаю, что там было в булочке. Всегда думала, что кунжут выглядит несколько иначе. Такой «кунжут», как на видео, мы покупаем в магазине «рыболовство» и кормим им птичек амадинов, — отметила Екатерина Мизулина.
Ранее стало известно о ростовском подростке, который якобы нашел «личинку» в своей булочке, сделал снимок и отправил его в соцсети. После этого сообщалось, что парня вызвали в директору.
— Мой пост был о том, что мальчика, который обнаружил нечто странное в еде и отправил кадры в местный паблик, отругали в школе. Так мне написали ребята и попросили его поддержать, — добавила Екатерина Мизулина.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.