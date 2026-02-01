Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Мизулина высказалась о «кунжуте» в школьных булочках в Ростове

Глава Лиги безопасного интернета рассказала о проверке в столовой одного из лицеев Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что «кунжут» в булочке из столовой лицея в Ростове-на-Дону, действительно, выглядит подозрительно, но проверка не выявила каких-либо нарушений.

— Не знаю, что там было в булочке. Всегда думала, что кунжут выглядит несколько иначе. Такой «кунжут», как на видео, мы покупаем в магазине «рыболовство» и кормим им птичек амадинов, — отметила Екатерина Мизулина.

Ранее стало известно о ростовском подростке, который якобы нашел «личинку» в своей булочке, сделал снимок и отправил его в соцсети. После этого сообщалось, что парня вызвали в директору.

— Мой пост был о том, что мальчика, который обнаружил нечто странное в еде и отправил кадры в местный паблик, отругали в школе. Так мне написали ребята и попросили его поддержать, — добавила Екатерина Мизулина.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше