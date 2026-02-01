ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Сергей Пудовкин.
«Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь», — сказал агентству Пудовкин.
Как передает корреспондент, зал практически полон, заполняемость составляет более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.
Концерт должен был начаться в 18.00, однако начало отложили. Как рассказал представитель Долиной, задержка связана с усилением мер безопасности.
«Будем задерживать минут на 15 в связи с дополнительными мерами безопасности, размещены металлические рамки. Любые публичные или зарегистрированные факты по попыткам помешать провести концерт — это уголовно наказуемо. Мы за этим следим. Концерт будет задержан на 20 минут сегодня», — объяснил Пудовкин.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.