В Екатеринбург отправят 50 новый троллейбусов из Уфы.

В Екатеринбург доставят 50 новых уфимских троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.
В настоящий момент в столицу Урала доставили уже два низкопольных троллейбуса большого класса «Горожанин».
Что касается столицы Башкирии, то в 2026 году, по словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, планируется закупить 15−20 троллейбусов для работы по проспект Октября.
