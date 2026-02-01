Ричмонд
В Екатеринбург отправят 50 новый троллейбусов из Уфы

В Екатеринбург отправят 50 новый троллейбусов из Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург доставят 50 новых уфимских троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

В настоящий момент в столицу Урала доставили уже два низкопольных троллейбуса большого класса «Горожанин».

Что касается столицы Башкирии, то в 2026 году, по словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, планируется закупить 15−20 троллейбусов для работы по проспект Октября.

