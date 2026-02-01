Астрофотограф из Новосибирска запечатлел Луну и Юпитер

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел крупнейшую планету Солнечной системы Юпитер и спутник нашей планеты Луну. Снимки он опубликовал у себя в социальных сетях.
Фотографии сибиряк делал прямо из своего двора, с увеличение 600x. Он отметил, что сделать снимки было непросто, так как в городе была сильная облачность. Несмотря на это, ему удалось рассмотреть даже Большое красное пятно на Юпитере — это самый большой вихрь в нашей галактике.
— Несмотря на какую то безумную облачность, которая то наступала, то отступала, нам удалось посмотреть на Луну и Юпитер. Атмосфера была на 4 из 10, и для Новосибирска, это неплохой показатель, — написал Алексей.