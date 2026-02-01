В Ростове за неделю изменилась стоимость бензина и дизельного топлива

За период с 20 по 26 января 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 66,79 рубля. Это практически столько же, сколько было на предыдущей неделе — 19 января фиксировали 66,74 рубля за литр. 12 января среднюю стоимость фиксировали на уровне в 66,64 рубля.