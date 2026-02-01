Ричмонд
В Ростове за неделю изменилась стоимость бензина и дизельного топлива

На Дону назвали среднюю стоимость бензина и дизеля в январе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области изменилась стоимость бензина и дизельного топлива. Обновленная информация Росстата касается январских расценок.

За период с 20 по 26 января 2026 года средняя стоимость автомобильного бензина в регионе составляла 66,79 рубля. Это практически столько же, сколько было на предыдущей неделе — 19 января фиксировали 66,74 рубля за литр. 12 января среднюю стоимость фиксировали на уровне в 66,64 рубля.

Расценки за 1 литр по отдельным маркам по состоянию на 26 января 2026 года:

АИ-92: 62,22 рубля (неделей ранее — 62,19 рубля);

АИ-95: 69,07 рубля (неделей ранее — 69,01 рубля);

АИ-98 и выше: 90,39 рубля (неделей ранее — 90,39 рубля);

Дизельное топливо: 71,92 рубля (неделей ранее — 71,84 рубля).

Добавим, общая цена бензина по ЮФО 26 января составляла 67,20 рубля, за дизель — 73,06 рубля. Стоимость по России — 65,47 и 77,03 соответственно.

