Патриарх Кирилл признался, что выпил две бутылки коньяка за беседой с атеистом

Патриарх Кирилл рассказал, что в годы учебы в семинарии он выпил две бутылки коньяка, пока беседовал с человеком, которого можно было бы смело назвать «врагом церкви». Речь идет про уполномоченного по делам религии при советской власти. По словам патриарха, их беседа продлилась четыре часа.
«Это вообще был редчайший случай, чтобы студента семинарии уполномоченный приглашал. Наш разговор длился четыре часа. Без этой детали трудно понять эпоху: две бутылки коньяка выпили. И я тогда понял, что он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно сделать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — говорит патриарх.
Он отметил, что в то время многие священники проповедовали под угрозой репрессий. Его дед, прошедший годы тюрьмы за поддержку патриарха Тихона, говорил: «Бойся только Бога — и победишь!».
Патриарх призвал духовенство не почивать на лаврах и каждый день делать что-то для Господа. Он подчеркнул важность опыта новомучеников и исповедников для сохранения верности Церкви в любых условиях. 27 января 2009 года Поместный собор избрал митрополита Кирилла патриархом, а 1 февраля состоялась его интронизация.
Ранее KP.RU сообщил, что президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха с годовщиной интронизации.