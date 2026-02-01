Патриарх Кирилл признался, что выпил две бутылки коньяка за беседой с атеистом

«Это вообще был редчайший случай, чтобы студента семинарии уполномоченный приглашал. Наш разговор длился четыре часа. Без этой детали трудно понять эпоху: две бутылки коньяка выпили. И я тогда понял, что он, конечно, враг и еще раз враг. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно сделать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — говорит патриарх.