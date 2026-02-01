В единственном ПХГ Прибалтики запасы газа упали ниже 30%

«На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ (подземное хранилище газа — прим. ред.) — 29,6%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону», — сказано в публикации.