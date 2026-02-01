Ричмонд
В единственном ПХГ Прибалтики запасы газа упали ниже 30%

Заполненность единственного подземного хранилища газа в Прибалтике составила 29,6% на 31 января.

Источник: Аргументы и факты

В единственном подземном хранилище Прибалтики уровень запасов газа упал ниже 30%, это произошло в концу января, сообщает пресс-служба компании «Газпром».

«На 31 января заполненность Инчукалнского ПХГ (подземное хранилище газа — прим. ред.) — 29,6%. Это следует из данных Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid. Из хранилища отобрано больше газа, чем было закачано при подготовке к отопительному сезону», — сказано в публикации.

Отмечается, что недостаточный объем газа в хранилище может вызвать серьезные проблемы для надежного снабжения потребителей в Финляндии и Прибалтике, где продолжает сохраняться холодная погода.

Как сообщалось 26 января, в Инчукалнском ПХГ осталось менее 33% запасов газа.