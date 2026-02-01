Ричмонд
Патриарх Кирилл рассказал, зачем выпил две бутылки коньяка с «врагом Церкви»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что во время учебы в семинарии он выпил две бутылки коньяка за четыре часа беседы с уполномоченным по делам религии. Об этом он упомянул в своем «Слове» в честь 17-й годовщины своей интронизации.

Священнослужитель отметил, что разговор был инициирован уполномоченным, которого патриарх Кирилл считает «врагом Церкви» и который, по его мнению, делал все возможное для того, чтобы церковная жизнь не развивалась и не укреплялась.

— В какой-то момент он пригласил меня к себе. Наш разговор длился четыре часа! Может быть, не очень хорошо в этих стенах говорить о еще одной детали, но без нее трудно понять ту эпоху: две бутылки коньяка выпили, — рассказал патриарх.

По словам Кирилла, в тот день он убедился, что уполномоченный — «враг и еще раз враг». Однако он заверил, что несмотря на тяжелые условия, в те годы церковь делала многое для своего развития, говорится в «Слове».

В тот же день президент РФ Владимир Путин провел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси и поздравил его с 17-й годовщиной интронизации, выразив благодарность за вклад в жизнь страны.

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше