Двоих россиян задержали в Таиланде по подозрению в убийстве бизнесмена из РФ

Полиция Таиланда арестовала двух граждан России по подозрению в убийстве бизнесмена из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова. Он считался пропавшим без вести с 7 января 2026 года. Об этом заявили в полиции провинции Чонбури. Об этом сообщает «КП-Санкт-Петербург».
Задержанными оказались 35-летний Ярослав Демидов и 38-летний Дмитрий Маскалев. По данным следствия, они контактировали с жертвой перед её исчезновением и пытались замести следы преступления.
Таиландские стражи порядка нашли останки, которые, как было установлено, принадлежат Емельянову. Полиция сообщила, что 30-летний россиянин был убит, его тело расчленено и упаковано в чёрные пластиковые мешки. В них также найдена одежда, сходная с той, в которой бизнесмена видели в последний раз. Также уже прошла процедура опознания тела — личность подтвердила мать убитого.
Емельянов жил в Таиланде последние два года. Перед исчезновением он предупредил мать, что планирует встречу с двумя россиянами, и отметил, что это может быть опасно. После исчезновения Лазаренко обратилась в полицию Паттайи.
