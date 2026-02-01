Двоих россиян задержали в Таиланде по подозрению в убийстве бизнесмена из РФ

Таиландские стражи порядка нашли останки, которые, как было установлено, принадлежат Емельянову. Полиция сообщила, что 30-летний россиянин был убит, его тело расчленено и упаковано в чёрные пластиковые мешки. В них также найдена одежда, сходная с той, в которой бизнесмена видели в последний раз. Также уже прошла процедура опознания тела — личность подтвердила мать убитого.