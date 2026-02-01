Долина собрала полный зал на первом в 2026 году большом сольном концерте

Народная артистка России Лариса Долина собрала полный на первом в текущем году большом сольном концерте в подмосковном Домодедово, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя певицы Сергея Пудовкина.
«Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь», — сказал он.
Зал был заполнен более чем на 95 процентов, многие люди пришли с цветами, говорится в статье. Сообщается, что концерт начался с задержкой. Пудовкин пояснил, что это связано с усилением мер безопасности.
Ранее Долина сообщила, что записала новую песню «Последнее прощай». Композиция стала первым релизом певицы после скандала с квартирой в Хамовниках.
Напомним, Мосгорсуд 25 декабря 2025 года постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Суд также вынес решение о снятии с регистрационного учета дочери и внучки певицы. Однако ключи были переданы представителями артистки адвокату Лурье только 19 января.