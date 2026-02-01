Российский жених супермодели Наоми Кэмпбелл приглашал Эпштейна на вечеринку в Каир: подробности

Предприниматель из России Владислав Доронин направлял приглашение скандально известному американскому финансисту Джеффри Эпштейну на вечеринку в Египте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опубликованные документы Минюста США.
«Мистер Доронин хотел бы пригласить Вас в Каир на вечеринку 11 ноября», — следует из электронного письма бизнесмена, адресованного Эпштейну 9 ноября 2010 года.
По данным агентства, из обнародованных документов известно, что российский бизнесмен предлагал свою помощь в оформлении визы в РФ для финансиста. Согласно письмам, адресаты и отправители которых в опубликованных материалах скрыты, Эпштейн должен был представиться гостем Доронина для получения необходимых документов.
Кроме того, как отметило издание, Эпштейна приглашали на вечеринку в честь дня рождения бывшей девушки Доронина британской супермодели Наоми Кэмпбелл, которая проходила в Каннах в 2010 году.
Как писал сайт KP.RU, основатель ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в файлах финансиста Эпштейна. Фамилия российского политика упоминается в документах пять раз в двух статьях — американского журнала Foreign Affairs, а также издания The Economist за 2011 и 2012 годы. Однако на сайте Минюста США не поясняется, почему материалы были приведены в документах.