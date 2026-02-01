Ушел из жизни режиссер фильма «Жизнь прекрасна» Петр Мостовой

Режиссёр Пётр Мостовой, снявший фильм «Жизнь прекрасна», скончался в Израиле. Об этом сообщила его дочь Полина в соцсетях.
«Папочка, любимый… Как теперь без тебя? Самый лучший, самый любимый, самый близкий», — написала она.
Церемония прощания пройдёт 2 февраля в Ришон-ле-Ционе, где Мостовой жил последние годы.
Пётр Мостовой родился во Владивостоке. Он окончил физический факультет Ленинградского электротехнического института и работал в научно-исследовательском институте. Карьеру в кино он начал как любитель. Его первая картина «Живая вода» 1965 года получила международные награды.
После этого Мостовой поступил во ВГИК. Его режиссёрский дебют «Всего три урока» 1968 года вошёл в золотой фонд советского документального кино. Режиссёр стал одним из ярких представителей «ленинградской волны».
С 1993 года Мостовой жил и работал в Израиле. В его фильмографии более 40 документальных и 2 художественных телевизионных фильма. Он также преподавал в Норвегии, был членом жюри международных фестивалей и проводил ретроспективы своих работ.
Ранее сообщалось о смерти актера Андрея Бура.