В ходе матча КХЛ произошло невиданное за 7 лет событие

Встреча омского «Авангарда» и московского «Динамо» в столице в рамках КХЛ завершилась победой гостей.

Хоккеисты «Авангарда» забили четыре шайбы — Майкл Маклауд оформил дубль, у Дамира Шарипзянова и Игоря Мартынова по одному голу.

Единственную шайбу за московскую команду забил Максим Комтуа.

«Авангард» выиграл у в гостевом матче у «Динамо» впервые с 2018 года.

