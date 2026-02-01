В ходе матча КХЛ произошло невиданное за 7 лет событие

Встреча омского «Авангарда» и московского «Динамо» в столице в рамках КХЛ завершилась победой гостей.
Хоккеисты «Авангарда» забили четыре шайбы — Майкл Маклауд оформил дубль, у Дамира Шарипзянова и Игоря Мартынова по одному голу.
Единственную шайбу за московскую команду забил Максим Комтуа.
«Авангард» выиграл у в гостевом матче у «Динамо» впервые с 2018 года.
