Со слезами на глазах: Долина собрала аншлаг на первом сольном концерте и поблагодарила зрителей

Народная артистка РФ Лариса Долина собрала почти полный зрительный зал на первом в этом году большом сольном концерте «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово Московской области после завершения скандальной истории с продажей своей квартиры в Хамовниках. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя певицы Сергея Пудовкина.
«Лариса Долина. Домодедово. Сольный концерт. Аншлаг. Спасибо за вашу любовь», — сказал он агентству.
По данным издания, концертный зал практически полон, заполняемость составила более 95%, многие люди пришли с букетами цветов.
Кроме того, как отметило агентство, перед началом выступления артистка поблагодарила зрителей за поддержку, при этом еле сдерживая слезы. По ее словам, для нее сегодня очень важно и бесценно — это поддержка людей. Она стояла на сцене, вытирая слезы, которые не смогла сдержать.
Как писал сайт KP.RU, ситуация с бывшей квартирой народной артистки РФ в столичных Хамовниках закончилась. По словам Пудовкина, наверное, каждый россиянин уже достаточно в эту тему погрузился. Хайп в интернете, издевательства, разборки, переезды, ключи. Эта ситуация закрыта, подчеркнул представитель певицы.