Оспа обезьян подтвердилась у одного из пациентов больницы в Домодедово

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 31 января, стало известно, что в Домодедовскую больницу госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. В клинике отметили, что диагноз предварительный. У больного — «катаральные явления». К ним относятся симптомы, которые часто встречаются также при простудах и гриппе: насморк, першение и боль в горле, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). В отношении мужчины проводилось эпидрасследование, чтобы выяснить подробности заражения, возможных контактных лиц.