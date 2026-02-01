Оспа обезьян подтвердилась у одного из пациентов больницы в Домодедово

У пациента Домодедовской больницы в Московской области подтвердился диагноз «оспа обезьян». Об этом сообщил Telegram-канал медицинского учреждения.
«Диагноз “оспа обезьян” подтвердился у пациента, который был госпитализирован в Домодедовскую больницу», — говорится в сообщении.
В больнице отметили, что состояние мужчины удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.
Как писал сайт KP.RU, в субботу, 31 января, стало известно, что в Домодедовскую больницу госпитализировали мужчину с подозрением на оспу обезьян. В клинике отметили, что диагноз предварительный. У больного — «катаральные явления». К ним относятся симптомы, которые часто встречаются также при простудах и гриппе: насморк, першение и боль в горле, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). В отношении мужчины проводилось эпидрасследование, чтобы выяснить подробности заражения, возможных контактных лиц.