Без лифчика в кустах: тайная страсть Волочковой шокировала Мальдивы

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова в эфире федерального канала НТВ призналась в полном игнорировании нижнего белья во время своего 28-го по счету визита на Мальдивы. По словам артистки, несмотря на внушительный запас одежды в чемодане, на жарком курорте она предпочитает максимальную естественность, что вызывает бурные обсуждения среди её поклонников и случайных свидетелей.
В программе «Новые русские сенсации» балерина раскрыла пикантную подробность своего пляжного быта. «На отдых я беру 20 пар мини-трусиков, но здесь ношу редко», — заявила исполнительница.
Артистка подчеркнула, что гордится своей фигурой и не видит причин скрывать «натуральную красоту» под слоями ткани. По мнению звезды, её тело находится в идеальном состоянии, что позволяет ей чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
«У меня красивое, стройное, подтянутое тело, своя грудь, всё свое, всё натуральное и красивое. Моя сексуальность бьет ключом», — отметила Анастасия.
Тяга к обнажению на безлюдных пляжах уже приводила к громким скандалам в карьере Волочковой. Танцовщица вспомнила, как во время своего первого визита на острова в 2011 году она стала жертвой папарацци, что заставило её пойти на радикальный шаг.
«Выхожу без лифчика, и смотрю: моя мама держит в кустах за руку какого-то чувака. Мужчина стоит с фотоаппаратом, с таким дулом», — рассказала балерина.
Именно тогда, по словам Волочковой, она решила «выложить карты на стол» и опубликовала знаменитую фотосессию с ракушками, чтобы пресечь охоту за эксклюзивными кадрами. В нынешнем отпуске балерину сопровождает её партнер, танцор Марчел Абаби.
