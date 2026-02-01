Baza: Оспа обезьян подтвердилась у одного из больных в Подмосковье

Оспа обезьян подтвердилась у одного из больных в Подмосковье. Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
По словам Алексея, одного из заболевших, у него на лице было всего два небольших высыпания, которые он сначала принял за симптомы простуды и пытался лечить кремом от герпеса. Через несколько дней температура поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.
Он сообщил, что в Москве находится уже около полутора месяцев и давно не выезжал за границу. Общественные места, такие как бани или сауны, он не посещал. Мужчина не знает, как произошло заражение, говорится в публикации.
В тот же день стало известно, что в Московской области начали эпидемиологическое расследование после регистрации случая с подозрением на оспу обезьян. Ранее в Домодедовской больнице рассказали, что пациента с предварительным диагнозом доставили в медучреждение для обследования. В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что после получения информации о подозрительном случае специалисты сразу приступили к изучению вопроса.