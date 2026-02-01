Весь зал стал одной большой «оранжереей» во время песни на концерте Долиной

Ричмонд
ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Весь зал стал одной большой «оранжереей» во время исполнения песни «По встречной» на концерте народной артистки РФ Ларисы Долиной, так как все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в подмосковном Домодедово в воскресенье.

Как только в зале зазвучали знакомые строчки из песни «По встречной», все зрители подняли в воздух бумажные белые розы, и зал стал одной большой цветочной «оранжереей». Публика очень тепло отзывается на каждые жест и просьбу певицы, поддерживает и одаривает ее бурными овациями.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.