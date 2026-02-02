Почему февраль — самый «сладкий» месяц для стоматологов

«Сахар создает комфортные условия, в которых бактерии стремительно размножаются. Чем выше потребление сладкого, тем лучше живется патогенной флоре. Кроме того, неумеренное потребление сладкого приводит к изменению уровня pH и расщеплению сахара до образования кислот. Затем эти порции агрессивных веществ вызывают повреждение эмали», — пояснила она.