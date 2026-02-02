Ричмонд
Почему февраль — самый «сладкий» месяц для стоматологов

Врач рассказал о вреде для полости рта сладких новогодних подарков.

Источник: Sputnik.uz

За красивой оберткой сладких подарков в виде конфет и десертов скрываются будущие проблемы с зубами. Такие презенты имеют отложенный эффект в виде различных неприятностей, поэтому врачи ждут февраля, когда пациенты приходят с кариесом, трещинами и чувствительностью, сообщает радио Sputnik со ссылкой на стоматолога-пародонтолога, кандидата медицинских наук Егану Маруфиди.

«Сахар создает комфортные условия, в которых бактерии стремительно размножаются. Чем выше потребление сладкого, тем лучше живется патогенной флоре. Кроме того, неумеренное потребление сладкого приводит к изменению уровня pH и расщеплению сахара до образования кислот. Затем эти порции агрессивных веществ вызывают повреждение эмали», — пояснила она.

Специалист добавила, что сладости бывают липкими, в этом случае они плотно и надолго удерживаются на поверхности зубов, усиливая негативное воздействие на ткани.

«Главное табу — это быстрые углеводы: они особенно опасны для зубов. Необходимо подбирать сладости с натуральными ароматизаторами и красителями. Например, отдавать предпочтение мармеладу, пастиле, зефиру, сухофруктам, домашнему варенью. Полезны также мед, ягоды и фрукты», — рекомендует стоматолог.

Врачи советуют рекомендуют есть лакомства постепенно, разделяя их на маленькие кусочки или же запивать десерты жидкостью, тем самым обеспечивая омывание поверхностей ротовой полости.

«Сахар в конфетах и десертах никак нельзя назвать безобидным веществом. Большое количество сладостей в рационе значительно усугубляет риски для здоровья, создавая молочнокислые ворота для микроорганизмов. Патогены проникают в твердые структуры, провоцируя воспаления и образование кариозных полостей», — заключила Егана Маруфиди.