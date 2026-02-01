Ричмонд
-7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина впервые публично исполнила на концерте песню «Последнее прощай»

Долина впервые спела публично песню «Последнее прощай» на концерте в Домодедово.

Источник: © РИА Новости

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина впервые исполнила перед публикой свою новую песню «Последнее прощай» на концерте в подмосковном Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.

Долина дает первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в воскресенье.

«Сегодня я первый раз живьем пою эту новую песню. Наверняка будете петь со мной ее сегодня — “Последнее прощай”, — сказала певица со сцены.

Долина выпустила песню «Последнее прощай» в конце декабря 2025 года. Ранее певица не исполняла новую композицию на своих концертах.

Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.