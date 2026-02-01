Долина впервые публично исполнила на концерте песню «Последнее прощай»

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина впервые исполнила перед публикой свою новую песню «Последнее прощай» на концерте в подмосковном Домодедово, передает корреспондент РИА Новости.
Долина дает первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в воскресенье.
«Сегодня я первый раз живьем пою эту новую песню. Наверняка будете петь со мной ее сегодня — “Последнее прощай”, — сказала певица со сцены.
Долина выпустила песню «Последнее прощай» в конце декабря 2025 года. Ранее певица не исполняла новую композицию на своих концертах.
