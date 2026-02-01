Егор Бероев сообщил о разводе с Ксенией Алферовой. По словам актера, у них «уже давно нет семьи».
«Я расстался с ней (Ксенией, — прим. авт.) в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью», — написал сегодня вечером Егор Бероев в своем Telegram канале.
Актер подчеркнул: «С уважением отношусь к годам прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого доброго. Также, я благодарен Ксении за всё хорошее и плохое, что было в нашей семье».
Одновременно Бероев попросил прессу «не распространять грязные слухи».
Накануне на премьере фильма «Золотой дубль» о легенде футбола Никите Симоняне, где Егор Бероев сыграл главную роль, а Ксения Алферова жену его персонажа, СМИ отметили, что пара демонстративно держалась порознь, избегая совместных фото. А у Ксении журналисты отметили отсутствие обручального кольца.
Пара сыграла свадьбу в 2001 году, у Ксении и Егора есть 18-летняя дочь, которая ведет непубличный образ жизни.