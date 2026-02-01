Ричмонд
Оспа обезьян подтвердилась у одного из пациентов в Подмосковье

Оспа обезьян подтвердилась у мужчины, госпитализированного в Домодедовскую больницу.

Источник: Аргументы и факты

Диагноз «оспа обезьян» подтвердился у пациента Домодедовской больницы. Об этом сообщили в медучреждении.

В данный момент состояние пациента удовлетворительное. Он получает симптоматическое лечение.

Проводится работа по выявлению контактов и источника заражения.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с катаральными явлениями. У него был насморк, боль в горле, а также наблюдалось воспаление слизистой оболочки глаз. Медики вместе с сотрудниками Роспотребнадзора организовали изоляционные и карантинные мероприятия.

Ранее стало известно, что для передачи оспы обезьян необходимы особые условия.