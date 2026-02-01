Оспа обезьян подтвердилась у одного из пациентов в Подмосковье

Мужчина поступил в медицинское учреждение с катаральными явлениями. У него был насморк, боль в горле, а также наблюдалось воспаление слизистой оболочки глаз. Медики вместе с сотрудниками Роспотребнадзора организовали изоляционные и карантинные мероприятия.