Украинец набил тату в память об 11 днях, которые он потратил на побег

Житель Украины сделал татуировку в виде дат в память об 11 днях, которые он потратил на побег.

Источник: Аргументы и факты

Житель Украины в течение 11 дней шел через горы в Европу и сделал себе татуировку «08.06.2025 — 12.06.2025» по этому случаю, пишет Telegram-канал Military Theme Z.

Telegram-канал опубликовал кадры с участием украинца и еще одного мужчины. На видео знакомый жителя Украины, который сделал татуировку, рассказывает, что даты выбраны неслучайно.

По его словам, 8 июня молодой человек «вышел с Украины». Что означает вторая дата в видео не уточняется.

Ранее сообщалось, что спасатели Румынии обнаружили и эвакуировали двух украинцев, которые потерялись в горной местности после незаконного пересечения границы.