Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск развития рака

Mirror: переработанное и красное мясо повышает риск рака.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Употребление переработанного и красного мяса повышает риск развития рака, пишет The Mirror со ссылкой на британскую организацию Cancer Research UK.

«Употребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Красное мясо также связано с этим видом рака. Чем меньше вы его едите, тем ниже риск», — говорится в публикации.

В статье отметили, что переработанным считается любое мясо, которое было обработано для улучшения вкуса или продления срока хранения. К способам переработки относят копчение, вяление, соление, а также использование различных химических консервантов.

В свою очередь, красным мясом называют все виды говядины, свинины, баранины и козьего мяса.

«Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск рака кишечника. Точно известно, что оно является причиной рака», — заключили в статье.

Как пишет The Mirror, диетологи рекомендуют полностью отказаться от употребления переработанного и красного мяса для снижения риска рака.