Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Второй раунд переговоров по Украине пройдет через несколько дней

Второй раунд переговоров по Украине между Киевом, Москвой и Вашингтоном, который перенесли с 1 февраля по согласованию сторон, пройдет через несколько дней. Об этом пишет газета The New York Times.

Второй раунд переговоров по Украине между Киевом, Москвой и Вашингтоном, который перенесли с 1 февраля по согласованию сторон, пройдет через несколько дней. Об этом пишет газета The New York Times.

— Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде в эти выходные, — говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал более конкретные даты. По его словам, перенесенные переговоры по мирному урегулированию конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля 2026 года. Зеленский выразил надежду, что предстоящий раунд диалога позволит добиться конкретных результатов, а не ограничится декларациями. По его словам, украинская сторона готова к предметному обсуждению всех ключевых вопросов.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом он сказал во время подписания новых указов в Белом доме, ответив на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг конфликта на Украине. 31 января переговоры представителей России и США по украинскому кризису прошли в Майями.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше