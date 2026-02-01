NYT: Второй раунд переговоров по Украине пройдет через несколько дней

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом он сказал во время подписания новых указов в Белом доме, ответив на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг конфликта на Украине. 31 января переговоры представителей России и США по украинскому кризису прошли в Майями.