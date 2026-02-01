NYT: Второй раунд переговоров по Украине пройдет через несколько дней

Второй раунд переговоров по Украине между Киевом, Москвой и Вашингтоном, который перенесли с 1 февраля по согласованию сторон, пройдет через несколько дней. Об этом пишет газета The New York Times.
— Второй раунд трехсторонних переговоров по прекращению конфликта на Украине был отложен на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских переговорщиков во Флориде в эти выходные, — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал более конкретные даты. По его словам, перенесенные переговоры по мирному урегулированию конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля 2026 года. Зеленский выразил надежду, что предстоящий раунд диалога позволит добиться конкретных результатов, а не ограничится декларациями. По его словам, украинская сторона готова к предметному обсуждению всех ключевых вопросов.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по урегулированию вооруженного конфликта. Об этом он сказал во время подписания новых указов в Белом доме, ответив на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию вокруг конфликта на Украине. 31 января переговоры представителей России и США по украинскому кризису прошли в Майями.