Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

Певица Лариса Долина собрала полный зал на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в подмосковном Домодедове. Об этом сообщил представитель артистки Сергей Пудовкин агентству РИА Новости.
Согласно информации агентства, несмотря на скандал с недвижимостью, зал был заполнен более чем на 95 процентов. Многие зрители пришли с цветами. Хотя концерт был запланирован на 18:00, его начало пришлось отложить на 20 минут из-за необходимости усиления мер безопасности.
— Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное спасибо, во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно. Это поддержка, — приводят слова артистки в материале.
Сергей Пудовкин также рассказал, что на концертах Долиной усилили меры безопасности из-за повышенного интереса к артистке, зачастую нездорового.
29 января стало известно, что число выступлений Ларисы Долиной в первой половине этого года возросло в три раза. В частности, за первую половину года она планирует выйти на сцену более 20 раз, тогда как изначально в графике значились всего семь концертов и ни одного крупного сольного выступления.