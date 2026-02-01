Лариса Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году сольном концерте

— Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное спасибо, во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно. Это поддержка, — приводят слова артистки в материале.