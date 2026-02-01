Актриса Ксения Алферова намекнула на неверность Бероева как причину развода

Актриса Ксения Алферова сообщила о расставании со своим мужем Егором Бероевым после 25 лет брака. Она назвала себя верным человеком и заявила, что не может говорить за чужие чувства.
«Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу», — отметила Ксения Алферова в программе «Ты не поверишь!».
Ксения Алферова и Егор Бероев обратили друг на друга внимание на съемках сериала «Московские окна». Пара заключила брак в 2001 году. В 2007-м у них родилась дочь Евдокия.
Ранее сообщалось, что Егор Бероев заявил о разводе с Ксенией Алферовой. По его словам, у них «уже давно нет семьи». При этом актер отметил, что с уважением относится к годам, прожитым вместе с Ксенией Алферовой.