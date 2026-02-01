Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киевляне перекрыли шоссе в знак протеста из-за отключений тепла и света

В Киеве горожане вышли на массовый протест и перекрыли Харьковское шоссе из-за продолжающихся отключений электроэнергии. Кадры с митингующими появились в местных пабликах. В основном среди участников протеста были женщины и пенсионеры.

Источник: Life.ru

ПРотесты в Киеве. Видео © Левый берег Киева.

В результате образовалась пробка на участке, где киевляне перекрыли путь транспорту. К месту происшествия приехала полиция.

Напомним, Украина долгое время испытывает серьёзные трудности с электроснабжением и отоплением. Ранее в Киеве и Харькове из-за аварийного отключения электроэнергии метрополитен приостановил свою работу. Вечером 31 января без тепла оставались около 2600 многоквартирных домов. К утру 1 февраля аварийным службам удалось частично локализовать проблему. Однако власти предупреждают, что полный ремонт подстанций не возможен, так как на это нет ресурсов и средств.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.