Киевляне перекрыли шоссе в знак протеста из-за отключений тепла и света

Напомним, Украина долгое время испытывает серьёзные трудности с электроснабжением и отоплением. Ранее в Киеве и Харькове из-за аварийного отключения электроэнергии метрополитен приостановил свою работу. Вечером 31 января без тепла оставались около 2600 многоквартирных домов. К утру 1 февраля аварийным службам удалось частично локализовать проблему. Однако власти предупреждают, что полный ремонт подстанций не возможен, так как на это нет ресурсов и средств.