Названы таблетки, которые воруют у вас энергию и заставляют страдать от усталости

Например, метформин, который принимают миллионы людей с диабетом 2-го типа, напрямую влияет на всасывание витамина B12 в кишечнике. При длительном приёме дефицит этого витамина развивается почти у каждого третьего пациента, что грозит не только усталостью, но и повреждением нервной системы. Ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как омепразол, снижая кислотность желудочного сока, блокируют усвоение не только B12, но и двухвалентного железа, что может привести к железодефицитной анемии — одному из главных причин хронической слабости. Гормональные контрацептивы, в свою очередь, повышают потребность организма в витаминах B6 и B9, а также в цинке и магнии, создавая «энергетический» голод на клеточном уровне.