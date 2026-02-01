Названы таблетки, которые воруют у вас энергию и заставляют страдать от усталости

Риск могут представлять метформин (от диабета), омепразол и его аналоги (от изжоги), а также оральные контрацептивы. Они способны вызывать серьёзный дефицит витамина B12, магния, железа и цинка, что и проявляется слабостью, раздражительностью и упадком сил.
Например, метформин, который принимают миллионы людей с диабетом 2-го типа, напрямую влияет на всасывание витамина B12 в кишечнике. При длительном приёме дефицит этого витамина развивается почти у каждого третьего пациента, что грозит не только усталостью, но и повреждением нервной системы. Ингибиторы протонной помпы (ИПП), такие как омепразол, снижая кислотность желудочного сока, блокируют усвоение не только B12, но и двухвалентного железа, что может привести к железодефицитной анемии — одному из главных причин хронической слабости. Гормональные контрацептивы, в свою очередь, повышают потребность организма в витаминах B6 и B9, а также в цинке и магнии, создавая «энергетический» голод на клеточном уровне.
Специалисты предупреждают, что самостоятельно отменять назначенное лечение нельзя. Вместо этого они рекомендуют пациентам, длительно принимающим такие препараты, контролировать уровень микроэлементов и, посоветовавшись с врачом, корректировать диету или принимать добавки.
