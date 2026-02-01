Жители Петербурга увидели в небе сразу четыре луны

Жители Санкт-Петербурга могли наблюдать в небе в ночь на 1 февраля сразу четыре Луны, пишет Telegram-канал «Пул № 3».
Сообщается, что одна Луна была яркая, светящаяся, а три остальных, которые видны рядом, — побледнее, при этом на них хорошо заметен рельеф лунной поверхности. Отмечается, что бледные Луны на самом деле являются отражением настоящего спутника Земли.
Утверждается, что жители зафиксировали редкое явление — «парселену», которое характерно для морозной погоды. Оптический эффект в этом случае возникает в результате преломления света в кристаллах льда в верхних слоях атмосферы.
Напомним, в ночь на 31 января свидетелями подобного явления стали москвичи — они увидели сразу три луны.
При этом синоптик Михаил Леус пояснил, что фотографии с так называемой «тройной» или «четверной» Луной, активно распространяющиеся в соцсетях, не являются результатом редкого атмосферного явления, а представляют собой оптический обман, возникающий при съемке через стеклопакеты.
При настоящем атмосферном явлении «парселена» двойники Луны расположены по бокам от настоящей на расстоянии примерно 22° из-за преломления света в кристаллах льда в облаках, рассказал эксперт.