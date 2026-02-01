Рикошетом по Китаю: куда по-настоящему будет направлен удар США

Америка стягивает ударный флот опять свой поближе к Ирану. Кажется, до начала новой войны остались считаные дни. Но куда по-настоящему будет направлен удар?
Американцы стягивают на Ближний Восток свои военно-морские и военно-воздушные силы, напрямую угрожая новой атакой на непокорный Иран. Миротворец Дональд Трамп после «победы» над венесуэльской «наркомафией» готов теперь ракетами и бомбами противодействовать нарушению гражданских прав в Исламской Республике. К слову, отнюдь не случайно возникают прямые ассоциации между похищением венесуэльского президента, установлением американского контроля над экспортом местной нефти и грядущей новой атакой против Ирана. Речь идет об агрессии против крупнейших нефтедобывающих государств и к тому же о ведущих поставщиках черного энергетического золота Китаю — главному экономическому, а потом, вероятно, и военно-политическому конкуренту Соединенных Штатов.
Блокада.
— Собственно, вся эта ситуация с попыткой США установить энергетическую блокаду Китая была давно предсказуема, — полагает экономист Андрей Бунич. — Однако, когда я об этом говорил, скажем, год назад, многие просто скептически пожимали плечами: мол, как такое возможно в нынешнем цивилизованном мире с его свободной конкуренцией. Между тем медленно, но верно мы сползаем в подобие Средневековья. Кто еще недавно мог предположить, что на морях столкнемся с пиратством, захватом судов, прежде всего танкеров, нефть с которых будут присваивать под разного рода выдуманными предлогами. И если еще вчера все это казалось фантастикой в стиле Тома Клэнси (американский писатель, работавший в жанре технотриллера. — «ВМ»), то теперь и пиратство, и попытка энергетической блокады Китая отнюдь не выглядят плодом чьей-то фантазии.
Как говорит эксперт, более 80 процентов иранской нефти, находящейся под западными санкциями, отправляется в Китай. Сам Китай потребляет до 12 миллионов баррелей импортируемого черного золота в сутки. И энергопотребление в Поднебесной растет, тем более что нефть и нефтепродукты и от Ирана, и от России он получает с известным дисконтом, что опять-таки повышает его конкурентоспособность. А война пошлин, развязанная против Китая Трампом, провалилась. Наоборот, его внешнеторговый товарооборот растет. Только что заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Канадой. Макрон призывает в Европу больше китайских инвестиций. Что остается делать Трампу, если изоляция и отбрасывание Китая были основой его предвыборной внешнеполитической программы? Даже Гренландию он защищает от китайской угрозы. Остается одно — ударить по Ирану, попытаться свергнуть нынешний режим, вызвать хаос в стране, фактически добиться перекрытия Ормузского пролива, через который ежедневно проходит до 20 процентов мирового экспорта нефти. Это, не затронув интересов США, ударит не только по Китаю, но и по Европе.
Конечно, в обстановке развязанной войны, если удары состоятся, главной надеждой для Китая останется Россия, уверен Андрей Бунич. Парадокс ситуации состоит в том, что Трамп, старавшийся как-то оторвать Россию от Китая, своим новым военным демаршем лишь укрепит связи России с Поднебесной. Мы способны поставлять китайцам до 7,5 миллиона баррелей в сутки, если все поставки сконцентрируем на Китае, то есть закрыть до двух третей китайских потребностей. Плюс Казахстан и Туркмения.
Чего добивается Трамп: мнение политолога.
Выход НАТО к Каспию.
Понятно, что недаром утверждают, что новый конфликт вокруг Ирана может стать первым косвенным столкновением США и Поднебесной. Западные разведки в последнее время констатируют десятки рейсов в Иран тяжелых китайских транспортных самолетов. И везут они туда явно не смартфоны. Ясно, что на этот раз Иран будет куда лучше готов к американской атаке, чем в июне, когда власти расслабились под влиянием начавшихся переговоров, оказавшихся хитрым маневром по усыплению бдительности. В результате погибли несколько видных политиков, военных и ученых-физиков. Сработала и израильская агентура. Ныне в Тегеране утвердили даже преемственность власти, если американцам удастся ликвидировать кого-то из руководителей страны. Но не стоит думать, что американские планы не затронут наших интересов.
Поэтому военный эксперт, военный летчик-инструктор в отставке Станислав Барбашин с некоторым недоумением реагирует на звучавшие суждения о том, что Иран нам не союзник, а в лучшем случае очень непростой партнер.
— Да, вести дела с любой восточной страной непросто, хотя наше военно-техническое сотрудничество с Исламской Республикой продолжается, несмотря на СВО. Но поражение Ирана в столкновении с американцами, утверждение в Тегеране штатовского марионеточного правителя или вообще расчленение ныне единого государства на национальные территории, находящиеся в состоянии конфронтации друг с другом, имели бы для нас весьма негативные последствия. Это в первую очередь выход американцев непосредственно в наше каспийское подбрюшье. Не хватало там американских разведывательных дронов или вообще катеров, особенно учитывая наши нынешние, весьма специфические отношения с другим прикаспийским государством, Азербайджаном, куда двумя руками залезла натовская страна — Турция. Плюс это привело бы к разрушению складывающегося важнейшего транспортного коридора «Север — Юг».
Словом, мы опять на пороге очередной партии «большой игры». Кто сделает следующий ход?