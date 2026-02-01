Рикошетом по Китаю: куда по-настоящему будет направлен удар США

Как говорит эксперт, более 80 процентов иранской нефти, находящейся под западными санкциями, отправляется в Китай. Сам Китай потребляет до 12 миллионов баррелей импортируемого черного золота в сутки. И энергопотребление в Поднебесной растет, тем более что нефть и нефтепродукты и от Ирана, и от России он получает с известным дисконтом, что опять-таки повышает его конкурентоспособность. А война пошлин, развязанная против Китая Трампом, провалилась. Наоборот, его внешнеторговый товарооборот растет. Только что заключено соглашение о стратегическом партнерстве с Канадой. Макрон призывает в Европу больше китайских инвестиций. Что остается делать Трампу, если изоляция и отбрасывание Китая были основой его предвыборной внешнеполитической программы? Даже Гренландию он защищает от китайской угрозы. Остается одно — ударить по Ирану, попытаться свергнуть нынешний режим, вызвать хаос в стране, фактически добиться перекрытия Ормузского пролива, через который ежедневно проходит до 20 процентов мирового экспорта нефти. Это, не затронув интересов США, ударит не только по Китаю, но и по Европе.