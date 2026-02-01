Ученые рассказали, какое мясо повышает риск рака

Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицирует переработанное мясо как канцероген, для которого доказана связь с заболеванием у людей. Красное мясо отнесено к группе вероятных канцерогенов. «Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск», — резюмируют в Cancer Research UK.