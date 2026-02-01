Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые рассказали, какое мясо повышает риск рака

Употребление переработанного и красного мяса связано с повышенным риском развития рака кишечника.

Употребление переработанного и красного мяса связано с повышенным риском развития рака кишечника. К такому выводу пришли эксперты британской организации Cancer Research UK, на которую ссылается The Mirror.

«Употребление переработанного мяса увеличивает риск развития рака кишечника. Красное мясо также связано с этим видом рака. Чем меньше вы его едите, тем ниже риск», — отмечается в публикации.

К переработанному, по определению экспертов, относится мясо, обработанное для улучшения вкуса или увеличения срока хранения: копчёное, вяленое, солёное или с химическими консервантами. Красное — это говядина, свинина, баранина и козлятина.

Международное агентство по изучению рака (IARC) при ВОЗ классифицирует переработанное мясо как канцероген, для которого доказана связь с заболеванием у людей. Красное мясо отнесено к группе вероятных канцерогенов. «Исследования показывают, что даже небольшие количества переработанного мяса увеличивают риск», — резюмируют в Cancer Research UK.

Некоторые диетологи, мнение которых приводит издание, для снижения рисков советуют полностью исключить такой продукт из рациона.

Читайте также: «Опасное заболевание связали с содержащимися в водопроводной воде и мясных полуфабрикатах нитратами».