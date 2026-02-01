Егор Бероев публично подтвердил, что его брак с Ксенией Алферовой распался

Российский шоу-бизнес потрясла новость о расставании одной из самых крепких пар — Ксении Алферовой и Егора Бероева. Бероев сделал сенсационное заявление в соцсетях вслед за рядом статей, намекавших на кризис в их союзе. «Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году. Мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью» — сообщил Бероев. При этом актер выразил благодарность бывшей жене за совместные годы брака. «С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, — продолжил Бероев. — И желаю Ксении всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье.»Стоит напомнить, слухи о проблемах в семейной жизни пары возникли после недавнего показа картины «Золотой дубль»: тогда Ксения демонстративно отказалась фотографироваться совместно с мужем на ковровой дорожке. Отношения Бероева и Алферовой начались около двух десятилетий назад, вскоре последовала свадьба. В этом браке у них родилась дочь Евдокия, которой скоро исполнится 19 лет. Совместные кадры пары — в нашем фоторепортаже.