Лев Лещенко дал совет молодежи в свой день рождения

Российская молодежь должна жить с добром. Такой совет юным поколениям дал народный артист РСФСР Лев Лещенко, которому в воскресенье, 1 февраля, исполнилось 84 года.
— Жить добром и со светлыми помыслами, — приводит его слова «360».
Знаменитый артист иногда делится подробностями и о своей юности. Например, в преддверии Нового года Лев Валерианович рассказал, как этот праздник встречали во время Великой Отечественной войны и после нее. О праздновании торжества в первые послевоенные годы у музыканта остались только самые счастливые воспоминания. Лещенко добавил, что самым вкусным новогодним угощением были мандарины: на новогодних елках в подарки детям клали по две штуки.
Несмотря на возраст и распространяющиеся слухи, артист чувствует себя хорошо. Осенью Telegram-канал Mash писал, что Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов и сократил количество корпоративов до двух в месяц, поскольку ему тяжело выступать из-за одышки и больной спины. Однако сам музыкант опроверг распространившиеся в Сети слухи. Отдельно он добавил, что поет под фонограмму только на телевизионных концертах, но никогда не использует ее при живых выступлениях.