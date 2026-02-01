Лев Лещенко дал совет молодежи в свой день рождения

Несмотря на возраст и распространяющиеся слухи, артист чувствует себя хорошо. Осенью Telegram-канал Mash писал, что Лещенко якобы отказался от больших сольных концертов и сократил количество корпоративов до двух в месяц, поскольку ему тяжело выступать из-за одышки и больной спины. Однако сам музыкант опроверг распространившиеся в Сети слухи. Отдельно он добавил, что поет под фонограмму только на телевизионных концертах, но никогда не использует ее при живых выступлениях.