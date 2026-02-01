Минский метрополитен прокомментировал ситуацию с гигантскими крысами на станциях.
Поводом стал не конкретный случай в минской подземке, а встречающиеся в интернете истории о «крысах с размером с собаку». В таких текстах говорится, мол, подобные особи обитают в тоннелях метро.
«Это — городская легенда», — говорят в телеграм-канале метро Минска.
Дело в том, что подземные сооружения метро как среда с ограниченным доступом к питанию для животных делают практически невозможным появление крыс:
«В таких условиях крупные животные просто не смогут выжить, не говоря уже о формировании колоний».
Но на станциях крыс встретить можно.
«Как и в любом крупном городе, — говорят в Минском метрополитене. — Как правило, они держаться ближе к местам, где возможны источники пищи, а не в тоннелях».
Рассказали в телеграм-канале о поддержании санитарной безопасности. Для этого в метрополитене регулярно проводится плановая дератизация — профилактика распространения грызунов.
«Работы выполняются специализированными организациями и направлены на контроль численности грызунов и защиту инфраструктуры подземки», — говорится в сообщении.
К слову, ранее мы писали, что власти Минска сказали, готовы ли проводить регулярную профилактику против грызунов в многоэтажках, которые, по заверениям жильцов, «в крысоловках на красную рыбу не реагировали».
Тем временем власти хотят собрать в 2026 году с белорусов штрафов на 66 миллионов больше, чем в 2025-м.
Также мы писали, что ЕРИП отменил вознаграждения по ряду платежей с 1 февраля 2026.
Еще милиция открыла для белорусов бесплатный способ проверки сомнительных ссылок.
Кроме того, гендиректор «Фармации» объяснила разные цены на лекарства в белорусских аптеках и ответила, чьи лекарства лучше — белорусские или импортные.
А Минобразования Беларуси ответило, можно ли не вести ребенка в школу в сильные морозы.
Еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какая погода будет в феврале 2026 года в Беларуси.