Из заднего прохода 88-летнего француза достали снаряд времён Первой мировой войны

Ранее студент одного из московских вузов был экстренно доставлен в больницу с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Инцидент произошёл после того, как молодой человек заключил пари с одногруппником, поставив на кон свою стипендию. По словам медиков, подобные случаи в столичных больницах фиксируются регулярно — это уже второй аналогичный инцидент за последний месяц.