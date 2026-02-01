Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из заднего прохода 88-летнего француза достали снаряд времён Первой мировой войны

Во Франции врачи провели необычную операцию: извлекли из пациента снаряд времён Первой мировой войны. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье в больнице Рангей в Тулузе. Пациент поступил в отделение неотложной помощи с жалобой на сильную боль, заявив, что в него «вошёл некий объект». Во время операции хирург обнаружил инородное тело.

«Во время извлечения предмета хирург заметил, что это снаряд времён Первой мировой войны, длиной около 16 сантиметров и шириной 4 сантиметра», — сообщили источники в полиции газете Le Figaro.

На место были вызваны сапёры, но опасности взрыва не было — снаряд, датированный 1918 годом, оказался безопасен. Пациенту предстоит дать объяснения о происхождении снаряда.

Ранее студент одного из московских вузов был экстренно доставлен в больницу с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Инцидент произошёл после того, как молодой человек заключил пари с одногруппником, поставив на кон свою стипендию. По словам медиков, подобные случаи в столичных больницах фиксируются регулярно — это уже второй аналогичный инцидент за последний месяц.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.