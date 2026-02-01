Из заднего прохода 88-летнего француза достали снаряд времён Первой мировой войны

«Во время извлечения предмета хирург заметил, что это снаряд времён Первой мировой войны, длиной около 16 сантиметров и шириной 4 сантиметра», — сообщили источники в полиции газете Le Figaro.
На место были вызваны сапёры, но опасности взрыва не было — снаряд, датированный 1918 годом, оказался безопасен. Пациенту предстоит дать объяснения о происхождении снаряда.
Ранее студент одного из московских вузов был экстренно доставлен в больницу с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Инцидент произошёл после того, как молодой человек заключил пари с одногруппником, поставив на кон свою стипендию. По словам медиков, подобные случаи в столичных больницах фиксируются регулярно — это уже второй аналогичный инцидент за последний месяц.
