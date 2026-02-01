Жители Украины истощены из-за конфликта, страна не может сражаться еще в течение двух лет, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
«Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах. — Прим. ред.) оружия и ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены», — сказал он в интервью Independent.
Ким усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года.
«Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет», — отметил он.
Ранее политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров высказал мнение, что на Украине мирные протестные акции людей могут перерасти в радикальные митинги с использованием огнестрельного оружия.