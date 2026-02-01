Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Николаевской ОВА Ким: украинцы истощены и не продержатся еще два года

Солдаты ВСУ не могут сражаться в течение четырех-десяти лет, отметил чиновник.

Источник: Аргументы и факты

Жители Украины истощены из-за конфликта, страна не может сражаться еще в течение двух лет, заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Мы истощены, и это в первую очередь не о (запасах. — Прим. ред.) оружия и ракет, а о людях. У нас всего лишь 40 миллионов человек, и все они истощены», — сказал он в интервью Independent.

Ким усомнился, что Украина сможет продержаться еще два года.

«Наши солдаты не могут сражаться в течение четырех-десяти лет», — отметил он.

Ранее политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров высказал мнение, что на Украине мирные протестные акции людей могут перерасти в радикальные митинги с использованием огнестрельного оружия.