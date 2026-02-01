Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках

ДОМОДЕДОВО (Московская обл.), 1 фев — РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках ей помогли сильный характер и вера в лучшее.
Долина дала первый в этом году большой сольный концерт «Юбилей в кругу друзей» в Домодедово в воскресенье. Певица впервые за длительное время вышла к журналистам после мероприятия.
«Нужно жить дальше. Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится», — сказала она журналистам.
Кроме того, Долина добавила, что несмотря на волну негатива по отношению к ней она верит в то, что хороших людей в мире больше.
«Надо иметь веру в то, что все-таки хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми. Хороших людей больше. Они меня очень сильно поддерживали. Это мне дало силу тоже. Надо жить дальше», — подчеркнула она.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи были переданы адвокату Лурье 19 января.