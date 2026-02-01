Долина рассказала, что помогло пережить ситуацию с квартирой в Хамовниках

«Нужно жить дальше. Самое главное в жизни — это здоровье твое и здоровье близких. Все остальное можно пережить. Все изменяется, все зависит от человека. Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого. Потому что для того, чтобы пережить все это, это надо иметь очень сильный характер и веру в то, что все наладится», — сказала она журналистам.