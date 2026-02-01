Синоптик предрёк «зачётное» лето в 2026 году и предупредил об аномальной жаре

«Лето в этом году будет “зачётным” — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле-августе», — рассказал синоптик в соцсетях.
Он уточнил, что предварительные прогнозы будут уточняться по мере приближения летнего сезона.
Ранее стало известно, что метеорологическая весна в Центральной России наступит раньше обычного — примерно с середины марта. По словам синоптика, средняя температура в марте на Русской равнине превысит климатическую норму на 3−4 градуса. Более раннее начало весны вызвано резким потеплением, но его тормозят рекордные сугробы, которые действуют как естественный «холодильник».
