Синоптик предрёк «зачётное» лето в 2026 году и предупредил об аномальной жаре

Ранее стало известно, что метеорологическая весна в Центральной России наступит раньше обычного — примерно с середины марта. По словам синоптика, средняя температура в марте на Русской равнине превысит климатическую норму на 3−4 градуса. Более раннее начало весны вызвано резким потеплением, но его тормозят рекордные сугробы, которые действуют как естественный «холодильник».